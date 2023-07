"Rakuv"la oyundan öncə "Qarabağ"da böyük İTKİ

"Qarabağ" klubunun futbolçusu Marko Veşoviç zədələnib.

Metbuat.az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, 32 yaşlı müdafiəçi ötən gün Polşadakı “Miejski” arenasında keçirilən məşq zamanı budundan zədə alıb. Bugünkü müayinənin ilkin nəticəsinə əsasən, Marko ən az 3-4 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

Bu da o deməkdir ki, Veşoviç Çempionlar Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsində Polşa "Rakov"u ilə hər iki görüşü buraxacaq.

Qeyd edək ki, "Qarabağ"la "Rakov" arasında ilk oyun bu gün keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 22:15-də başlayacaq. Cavab görüşü isə avqustun 2-də Bakıda keçiriləcək.

