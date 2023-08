Separatçıların qanunsuz hərbi daşımalarını Rusiya sülhməramlıları müşayiət edir - VİDEO

Sosial şəbəkələrdə erməni separatçıların Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində, Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti nəzarətində olan ərazisində qanunsuz hərbi daşımalarını əks etdirən görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kadrlardan bəlli olur ki, rusiyalı sülhməramlılar qanunsuz hərbi daşımaları gerçəkləşdirən erməni hərbi birləşmələrini müşayiət edirlər.

Sülhməramlıların zirehli texnikasının müşayiəti ilə növbəti dəfə qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin döyüş mövqelərinə hərbi daşımaların həyata keçirilməsi aydın görünür.

Həmin kadrları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.