Türkiyənin Bursa şəhərində metroların birində gərgin anlar yaşanıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, qatara minən qadınlardan biri həyat yoldaşını başqa qadınlar görüb. Bu zaman o həyat yoldaşı ilə dalaşmağa başlayıb.

Danışıqlarından qadını tanıdığını bildirən qadın "Qardaşını çağıraram, ərini də çağıraram. Uşağı da səndən alacaqlar" deyə qışqırıb.

Hadisənin görüntüləri isə qatarda olan vətəndaş tərəfindən qeydə alınıb.



