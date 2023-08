Ali Koç Azərbaycanda "Qalatasaray" azarkeşinin çox olduğunu əsas gətirərək Superkubok matçının Bakıda keçirilməsinin qarşısını almaq üçün TFF-yə müraciət edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iddia ilə Türkiyəli idman şərhçisi və radio proqramçısı Eyüp Yıldız tviter hesabında yazıb.

Qeyd edək ki, bir müddət öncə Türkiyə mətbuatında Super Liqada bəzi matçların Bakıda keçiriləcəyi iddiası yayılmışdı.

