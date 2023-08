Moskva vilayətində güclü partlayış olub - FOTO

Rusiyada, Moskva vilayətinin Sergiyev Posad şəhərində yerləşən Zaqorsk optik-mexanika zavodunda güclü partlayış baş verib.

Metbuat.az "Ria Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı bir nəfər xəsarət alıb. Fövqəladə hallar xidmətinin məlumatına görə, əzaya səbəb texnoloji prosesin pozulması olub. Partlayış zamanı binaya ciddi ziyan dəyib, şüşələri qırılıb. Zavod əsasən oftalmoloji avadanlıqlar, durbinlər, LOR avadanlıqları və defibrilatorlar istehsal edir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.