Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin şöbə və sektor müdirləri işdən azad olunub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Təhsil naziri Rəhman Məmmədovun imzaladığı əmrə əsasən, nazirliyinin şöbə müdirləri Abdulla Əsgərov və Vüsal Abdullayev, sektor müdiri Murad Babayev və nazirliyin mühasibi Sevindik Vəliyev işdən ediliblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.