2 bürc daim yoxsul olacaq - Pul qazanmağı bacarmırlar

Astroloqlar 2 bürc altında doğulan bürclərinn maddi uğur əldə etməkdə bacarıqsız olduğunu düşünürlər.

Metbuat.az bildirir ki, bu bürclərdən biri Dolça bürcləridir. O demək deyil ki, onlar bacarıqsız və ya istedadsızdırlar. Yox, sadəcə onlar azadlıq düşkünüdürlər, daim bir karyera hədəfi uğrunda çalışmaq, sıx qrafik ilə yaşanan həyat onlara sıxıcı gəlir. Ona görə də, heç vaxt yüksək gəlirli biri olmaya bilərlər.

Pul qazanmaqda çətinlik çəkən digər bürc isə Balıqlardır. Onlar emosional olduqları qədər, həm də həyatda öz prinsiplərinə "möhkəm sarılmağı" sevən şəxslər olurlar. Əksər hallarda qazanc üçün öz prinsiplərindən keçə bilmirlər. Buna görə də, əksər hallarda az qazanc ilə kifayətlənməli olurlar.

