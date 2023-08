"Qarabağ" - HİK matçında hesab bərabərləşdi - YENİLƏNİB

Finlandiyada UEFA Avropa Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab oyununda HİK və “Qarabağ” qarşılaşmasında hesab bərabərləşib.

İlk hissənin sonlarına yaxın Toral Bayramov penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirməklə fərqlənib.



20:33

Finlandiyada HİK və "Qarabağ" komandaları arasında UEFA Avropa Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab oyununda hesab açılıb.

Meydan sahiblərinin heyətində Santeri Hostikka Santeri Hostikka 11-ci dəqiqədə fərqlənib.

Qeyd edək ki, cütün qalibi növbəti raundda Sloveniya çempionu "Olimpiya" ilə üz-üzə gələcək.



