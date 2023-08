Bu tarixədək kəskin istilər ölkəni tərk edəcək

Kəskin istilər ölkə ərazisini tərk edir.

Metbuat.az "Xəzər TV"yə istinadən xəbər verir ki, Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun məlumatına görə, avqustun 25-dək kəskin istilər olmayacaq.

Hidrometeoroloji Proqnozlar bürosunun direktor müavini Şəbnəm Qurbanovanın sözlərinə görə, bölgələrdə hava şəraiti əsasən, yağmursuz keçəcək.

Bildirildi ki, avqustun 25-nə kimi kəskin isti, hələ ki, gözlənilmir. Havanın maximal temperaturu Abşeron yarımadasında 32-37 dərəcə intervalında dəyişəcək.

Avqustun 24-25-də isə temperatur bir qədər də enərək, maximal temperaturun 33 dərəcə olacağı proqnozlaşdırılır.

