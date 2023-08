İctimai TV Qarabağı tərk edən erməni sakinlərin “Laçın” postundan keçməsi ilə bağlı reportaj hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ərazidən keçən erməni qız yolu tapmaqda çətinlik çəkib. Bu zaman İTV-nin əməkdaşı Aytən Şükürova ona “düz get” deyərək istiqaməti göstərib.

Aparıcının bu ifadəsi sosial şəbəkədə gündəmə çevrilib.

