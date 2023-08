Şahmat üzrə 16-cı dünya çempionu Maqnus Karlsen Bakıda keçirilən dünya çempionatı zamanı qidadan zəhərlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şahmatçı Beynəlxalq Şahmat Federasiyasına (FİDE) açıqlaması zamanı bildirib.

O vurğulayıb ki, son iki gündür yemək yeyə bilmir:

“Nicat Abasovla oynayandan sonra qidadan zəhərləndim. Son iki gündür yemək yeyə bilmirəm. Buna görə də çox sakit idim. Çünki əsəbi olmağa gücüm yox idi”, - deyə o bildirib.

