Azərbaycanda zəlzələ baş verdi (Yenilənib)

Masallı-Cəlilabad rayonlarının inzibati sərhədində zəlzələ olub.



Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, yeraltı təkanların maqnitudası 4.9, dərinliyi 13 km olub. Zəlzələ episentrdə 4 baldan artıq, yaxın ətraf rayonlarda 4-3 bala qədər hiss olunub.



1.29



Azərbaycanda zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən verilən xəbərə görə, zəlzələnin maqnitudası 5-ə yaxındır. Cəlilabad rayonu ərazisində qeydə alınıb.Stansiyalardan verilən məlumata görə, zəlzələ Yardımlı və Lerikdə hiss olunub. Beyləqan və Saatlıda zəif hiss olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.