21-ci əsrin 8 ən yaxşı futbol komandası

21-ci əsr futbolun bütün qitələrdə tamaşaçıları ovsunlayan və atletizm, strategiya və idman ustalığının sərhədlərini aşan qlobal fenomenə çevrilməsinin şahidi oldu. Futbolun əzəməti dövründə bir qrup komanda gözəl oyunun tarixində silinməz iz qoyub, şöhrət zirvəsinə yüksəldi. Taktiki şah əsərlərdən qol vuran ekstravaqanzalara qədər bu komandalar ardıcıl olaraq öz şücaətlərini nümayiş etdirərək idmanda mükəmməllik standartını qoyurlar.

8. Liverpool 2018 - N.V.

Bu, 21-ci əsrin ən güclü Liverpuludur. Bu müddət ərzində Salah, Mane, Firmino (futbol tarixinin ən yaxşı hücum triolarından biri), Van Deyk, Arnold, Robertson, Alison zirvəyə çatdı. Bu heyrətamiz heyətə heyrətamiz məşqçi Yurgen Klopp rəhbərlik edirdi.Bu komanda istənilən komandanı darmadağın etdiyi super gərgin pressinqləri ilə məşhur idi. Bu müddət ərzində "Liverpul" 2018 Çempionlar Liqasının finalına yüksəlsə də, növbəti il "qulaqlı kubok"u qazana bildi. 2019/20 mövsümündə Premyer Liqanın qalibi olublar. Onlar hər il dünyanın ən güclü liqasında qələbə üçün "Mançester Siti" ilə mübarizə aparırdılar.

7. Mançester Siti 2017 - N.V.

İngiltərənin son 5 ilin əsas klubu. Pep Guardiola Vətəndaşlara yüksək müdafiə xətti ilə şık və müasir futbol bəxş etdi. Onlar dünyanın ən çətin liqasında dominantlıq etdilər, 5-dən 4 dəfə (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 mövsümlərində) göstərilən müddət ərzində Premyer Liqanın qalibi oldular. bir dəfə Liverpul titulunu onlardan aldı. Vətəndaşlar hər il əsas Avropa turnirində favorit olurlar, lakin onlar heç vaxt qalib gəlməyiblər. Qvardiola bunu düzəltməlidir.

6. Arsenal 2001 - 2006

Bu, Arsen Vengerin rəhbərliyi altında ən yaxşı Arsenal və 21-ci əsrin ən yaxşısıdır. Bu müddət ərzində "topçular" 2 dəfə Premyer Liqanın qalibi ola bilib (2002, 2004). 2004-cü ildə "topçular" Premyer Liqanın qalibi olub (26 dəfə qalib gəlib, 12 dəfə heç-heçə edib)! Buna görə də onlara "Yenilməzlər" ləqəbi verildi. Təəssüf ki, bu “Arsenal” Avropanın əsas turnirində qalib gələ bilmədi. 2006-cı ildə Topçular Çempionlar Liqasını qazanmağa həmişəkindən daha yaxın idilər, finala yüksəldilər və burada güclü Barselonaya cüzi fərqlə uduzdular, baxmayaraq ki, Arsenal çox yaxşı oynadı və bütün kubokları qazanmağa layiq idi. Həmin Arsenalın əsas oyunçuları qarşısıalınmaz Thierry Henry, Bergkamp, Pires, Campbell və başqaları idi.

5. Bayern Münhen 2011-2013

Təbii ki, 2019/20 mövsümünün “Bavariya”sını qeyd etmək yerinə düşər, amma fikrimcə, bu “Bavariya” hələ də güclü idi. Axı Bayern Haykens iki dəfə Çempionlar Liqasının finalına yüksəldi, lakin onlardan birində 2012-ci ildə penaltilər seriyasında Chelsea-yə uduzdu, ancaq cəmi bir ildən sonra Münhen finalda Borussia Kloppu məğlub edərək Çempionlar Liqasını qazana bildi. . Ümumiyyətlə, 2013-cü ildə sadəcə olaraq “Bavariya”dan güclü komanda yox idi, çünki həmin il iki oyunun cəmində “Barselona”nı 7:0 hesabı ilə keçərək trebl etməyi bacarmışdılar. Həmin komandanın əsas yaradıcıları Robben, Riberi, Müller, Noyer, Lam və başqaları idi.Lakin bu "Bavariya" ilə 2019/20 mövsümünün "Bavariya"sı arasındakı əsas fərq Heykensin "Bavariya"sının "Bavariya"dan daha yüksək səviyyədə qalmağı bacarmasıdır.

4. AC Milan 2002-2007

Bu “Milan” 2003, 2005, 2007-ci illərdə üç dəfə Çempionlar Liqasının finalına yüksələ bilib. 2003 və 2007-ci illərdə Çempionlar Liqasının qalibi olan “rossonerilər” 2005-ci ildə məşhur “İstanbul Finalı”nda “Liverpul”a uduzub. Amma ölkə çempionatında “Milan” beynəlxalq arenadakı kimi nəticə göstərə bilmədi. Onlar 2004-cü ildə cəmi bir dəfə İtaliya çempionu olublar. Amma bu təəccüblü deyil, çünki Papa Karlonun komandası sırf kubok idi. Amma həmin komandanın tərkibi azarkeşləri göz yaşı tökə bilərdi, çünki orada Şevçenko, Pirlo, Kaka, Maldini, Kafu, Nesta, Zeedorf, Rui Kosta, İnzaqi, Qattuzo və başqaları kimi futbol nəhəngləri çıxış edirdi.

3. Mançester Yunayted 2006 - 2011

Bu nəsil Ser Alex Fergusonun dövründə ən yaxşılardan biri idi. Runi, Van Nistelroy, Ronaldo, Tevez, Giqqz, Skoulz, Vidiç, Ferdinand, Van Der Sar, Evra, Nevil oynayıb. Bu müddətdə “Mançester Yunayted” 4 Premyer Liqa qalibi olub, 3 dəfə Çempionlar Liqasının finalına yüksəlib, iki dəfə yarımfinala yüksəlib. Ancaq onlar yalnız 2008-ci ildə “Lujniki”də qalib gələ bildilər.

2. Barselona 2008-2012

Kataloniyada Pep Qvardiola Tiki-Takanı mükəmməlliyə çatdıra bildi. Bu "barlar" sadəcə cırıldı və rəqibləri görmədi. O, hər matçda oyuna tam nəzarət edirdi. Onu dayandırmaq çox çətin idi. O Barçada zirvə Messi,Xavi,İniyesta,Buskets,Pike,Alves,Puyol,Villa və başqaları yanırdı.Və belə güclü heyət və əla oyunla Barselona bu müddətdə 2 Çempionlar Liqası, 3 çempionluq qazana bildi. La Liqada ardıcıl və bir trebl. Sadəcə bir dəstə kubok

1. Real Madrid 2013-2018

Mənim təvazökar fikrimcə, bu Real Madrid hələ də Pep Qvardiolanın "Barselona"sından bir qədər güclüdür. Birincisi, ona görə ki, Real Madrid 5 il ərzində 4 Çempionlar Liqasını qazana bildi və bunun üçünü də ardıcıl olaraq qazandı. Bu sadəcə inanılmaz bir nailiyyətdir. İkincisi, Realın Barçadan daha uzun müddətdir zirvədə olmasıdır. Həmçinin, 4 Çempionlar Liqasına əlavə olaraq, "qaymaqlılar" səkkiz kubok qazandı. Bu komandanı Modriç, Kross, Benzema, Beyl, Ramos, Varan, Navas, Marselo, Kazemiro və başqaları sürükləyib.Amma Ronaldo və Zidan əsas personajlardı. Ronaldo və Zidan komandanı soyunub-geyinmə otağında apardılar, ona enerji verdilər, gələcək uğurlar üçün inam və motivasiya verdilər.

