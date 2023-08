Azərbaycan millisi Avropa çempionatında daha bir medal qazandı

Azərbaycan millisi Estoniyanın paytaxtı Tallində keçirilən taekvondo üzrə böyüklər arasında olimpiya çəki dərəcələri üzrə Avropa çempionatında daha bir medal qazanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, +80 kq çəki dərəcəsində Həmidreza Badrialiabadi fəxri kürsünün ikinci pilləsinə yüksəlməklə gümüş medala yiyələnib. Daha öncə millinin heyətində Cavad Ağayev (68 kq) də ikinci yeri tutub.

Estoniyada keçirilən gənclərin Avropa çempionatında da komandamız hələlik 2 medala sahib olub. Səlimə Quliyeva (42 kq) gümüş, Məhəmməd Həsənli (45 kq) bürünc mükafat qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.