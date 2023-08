21-ci əsrin ən yaxşı Belçikalı futbolçuları

Söhbət dünya futbolunun müasir titanlarından gedirsə, təəccüblü deyil ki, bir çox insan Belçikanı düşünür. Son onilliklər ərzində “Qırmızı şeytanlar” beynəlxalq arenada mübarizə aparan komandadan dünyanın ən güclü və istedadlı komandalarından birinə çevrilib. Bir neçə görkəmli futbolçu nəslinin rəhbərliyi altında Belçika yüksək keyfiyyətli futbolun simvoluna çevrilib. 21-ci əsrdə bir komandanın uğurunda ən çox əməyi olan iki futbolçuya nəzər salaq.

İstedadı, meydançadakı zərifliyi və qeyri-adi sürəti ilə Eden Hazard dünya futbolunun ən tanınan oyunçularından birinə çevrildi. Yüksək sürətlə oynamaq, rəqibləri qabaqlamaq və əsas ötürmələr etmək bacarığı onu təkcə Belçika millisində deyil, həm də çıxış etdiyi klublarda əsl ulduza çevirir.

Hazard “qırmızı şeytanlar”ın əsas oyunçularından birinə çevrilərək komandanın beynəlxalq turnirlərdə yeni zirvələrə çatmasına kömək etdi. İnanılmaz dribling, rəqib müdafiəni yarmaq bacarığı və qapıya vurduğu möhtəşəm zərbələr onu dünya səhnəsində Belçikanın ən qiymətli aktivlərindən birinə çevirib.

Hazard öndəki hərəkətləri ilə heyran olsa da, Kevin De Bruyne komandanın beyni kimi çıxış edir, yarımmüdafiəyə nəzarət edir və komanda yoldaşları üçün imkanlar yaradır. Onun dəqiq ötürmələri, sahəni görmə qabiliyyəti və assistlər etmək bacarığı onu nəslinin mübahisəsiz ən yaxşı mərkəz yarımmüdafiəçisi edir.

De Bruyne Belçika millisinin ayrılmaz hissəsinə çevrildi, onun istedadı və təcrübəsi komandanın ən böyük qələbələrinin açarı olduğunu sübut etdi. Böyük turnirlərin yarımfinalına və finalına gedən yolda o, komandanın əsas məqamlarda güvənə biləcəyi bir oyunçu idi.

Sonda onu da qeyd edək ki, Belçika böyük turnirlərə nadir hallarda çıxan komandadan dünya futbolunun favoritlərindən birinə qədər uzun bir yol keçib. Bu uğur Eden Hazard və Kevin De Bruyne-nin xüsusi qeyd olunmağa layiq olduğu görkəmli futbolçular nəsli sayəsində mümkün olub. XXI əsrdə Belçika millisinin uğurunda onların töhfəsini qiymətləndirmək olmaz.

