Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Livan Respublikasındakı Səfirliyi qarşısında aksiya keçirən 50-yə yaxın erməni əsilli şəxslər səfirliyin inzibati binasının ətrafındakı hasara zərbələr endirib, özləri ilə gətirdikləri içərisində boya olan və partlayıcı bərkidilmiş şüşələri səfirliyin inzibati binasına atıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində səfirliyin heyəti xəsarət almayıb.

Hadisəyə dair görüntülər:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.