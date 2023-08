Bu gündən paytaxtın Qara Qarayev prospektində sürət həddi 60 km/saatdan 50 km/saata endirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumat yayıb.

Qeyd olunan yol sahəsində müvafiq yol nişanları quraşdırılıb.

