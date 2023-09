Türkiyədə Məmləkət Partiyası sədri, siyasətçi Muharrem İnce prezident seçkiləri dövründə haqqında yayılan seks kaseti qalmaqalı barədə danışıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, o, bunları qeyd edib:

"Arvadıma dedim ki, bax, seks kasetim çıxıb. Baxdı. Dedi ki, yox, bu sən deyilsən. Soruşdum ki, nədən bildin? Qayıtdı ki, birincisi, sən saat taxan deyilsən. İkincisi, sənin qoltuğun tüklü olmur".

Qeyd edək ki, İncə sözügedən qalmaqaldan sonra namizədliyini geri çəkmişdi.

