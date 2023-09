Soçidə danışılıb, Hakan Fidan da bilir - Türkiyə kanalında SAVAŞ İDDİASI

Türkiyənin "TGRT Haber" kanalında Azərbaycan və Ermənistan sərhədində yeni gərginlik yaşanacağı ilə bağlı iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı yayımlanan sujetdə Ərdoğanın Putinlə görüşdə Azərbaycanın narahatlığını həmkarına çatdırdığı qeyd edilib.

Bildirilib ki, 11 sentyabrda ABŞ-Ermənistan təlimlərinə Kremlin reaksiyası sərt olacaq və nəticədə bölgədə yeni müharibə ola bilər.

Sözügedən gərginliklə bağlı artıq Türkiyənin XİN rəhbəri Hakan Fidana məlumat verildiyi də deyilib.

Həmin sujeti təqdim edirik:

