83 yaşlı Hollivud ulduzu Al Paçinonun özündən 54 yaş kiçik prodüser sevgilisi Nur Əlfalla ayrılıq iddiaları öz təsdiqini tapmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Daily Mail" məlumat yayıb.

Bildirilib ki, cütlük üç ay əvvəl dünyaya gələn oğulları Romanın qəyyumluğu ilə bağlı razılığa gəliblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.