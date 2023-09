Sabah saat 11:00-da qondarma rejim özünə yeni "rəhbər" seçəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Erməni KİV məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, avqustun 31-də Xankəndidə qanunsuz rejimin “rəhbər”i Arayik Arutyunyan istefa verib.

