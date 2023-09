Mərakeşdə zəlzələdə ölənlərin sayı 632-yə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters“ məlumat yayıb.

***

08:30

Gecə saatlarında Mərakeşdə 7 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "CNN" məlumat yayıb. Məlumata görə, zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 296 nəfərə çatıb, yaralı sayı 153-dür. Yaralıların hamısı xəstəxanaya çatdırılıb.

Zəlzələ ocağı yerin 6 kilometr dərinliyində yerləşib. Dağıntılar altında qalanların olduğu və ölü sayının arta biləcəyi gözlənilir.

