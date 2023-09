Onlar zəngin ər axtarırlar - "Astroloq nənə"dən proqnoz

Sosial şəbəkələrdə astroloq nənənin proqnozları gündəmə çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, astroloq nənənin sözlərinə görə, o uzun illər bürclər haqqında bildiklərini sınaqdan keçirdikdən sonra indi əminliklə hər bürcün taleyi haqqında müəyyən fikirlər deyə bilir.

Həmin proqnozdan vacib başlıqları təqdim edirik:

Yüksələni Xərçəng olan pis həyat yoldaşı olur. 12-ci evi Xərçəng olan isə əzabla böyüyür.

Dolça çox ağıllı bürcdür. Dolça qadını zəngin ər axtarır. Amma bu bürcə vergi verilərsə, o, böyük şəxsiyyət ola bilər.

Oxatanlarla yaşamaq çətindir. Kişiləri adətən aldadırlar. Heç vaxt Əkizlər bürcündən Oxatan haqqında soruşmayın, bundan ən çox ziyan çəkən onlardır.

Əqrəb kişilərindən uzaq durun. Xəyanət etməyə meyillidirlər.

Buğa bürcündən yaxşı həyat yoldaşı olur. Ən pis xüsusiyyətləri yemək seçmələridir.

Ən axmaq bürc Əkizlər bürcüdür. Əkizlər pula dəyər vermir. Onlar yıxılan insanlarla evlənirlər və bütün həyatları boyu mübarizə aparırlar.

