"Bizim Ermənistanla heç bir problemimiz yoxdur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladmiri Putin Şərq İqtisadi Forumunda deyib:

"Paşinyanla da heç bir problemimiz yoxdur, onunla daim əlaqə saxlayırıq".

