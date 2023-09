Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Rusiyaya gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BelTA xəbər agentliyi xəbər verir.

Məlumatda qeyd edilib ki, Lukaşenko rusiyalı həmkarı ilə sabah görüşəcək.

Nəşrin məlumatına görə, liderlər danışıqlarda beynəlxalq gündəm və regional məsələlər, o cümlədən iqtisadi sahədə, məsələn, sənaye, kənd təsərrüfatı və digər sektorlarda, idxalın əvəzlənməsi sahəsində birgə layihələr müzakirə olunacaq.

