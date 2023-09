Aktrisa həyat yoldaşının ad günü təbrikini bəyənmədi: Adam da belə təbrik edər? - VİDEO

Klarnet ifaçısı Hüseyn Məhəmmədoğlu aktrisa həyat yoldaşı Aysel İbrahimovaya ad günü münasibətiylə sürpriz edib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, musiqiçi video yayımlayaraq bunları bildirib: "Ayselə demişəm ki, düş maşında gözləyirəm, gedək sənə gül alım. Cavab verdi ki, adam da belə təbrik edər? gedim gözləyim ki, mənə gül alacaqsan". Hüseyn daha sonra maşında xanımı üçün hazırladığı hədiyyələri göstərib. O, Ayselə qızıl üzük və gül dəstəsi bağışlayıb.

Qeyd edək ki, Aysel və Hüseyn cütlüyünün bu nikahdan bir oğul övladı var.

