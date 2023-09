Astarada Pensərçay daşıb, sel suları vətəndaşların həyətyanı sahələrinə dolub.

Metbuat.az "Apa"ya istinadən xəbər verir ki, ötən gecədən başlayan güclü yağış Astarada fəsadlar törədib.



Bir neçə kənddə körpüləri sel aparıb, gediş-gəliş çətinləşib. Sel suları əsasən rayonun Təngərüd, Şiyəkəran, Pensər, Ərkivan kəndlərində vətəndaşların həyətyanı sahələrinə dolub. Meyvə bağlarına, təsərrüfatlara ciddi ziyan dəyib.

Hazırda bölgədə intensiv yağış davam edir.

