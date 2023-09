Müdafiə Nazirliyi brifinq keçirəcək

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi brifinq yaxın dəqiqələrdə keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, brifiqn bütün televiziya kanallarında canlı yayımlanacaq.

Qeyd edək ki, bu gün üçtərəfli bəyanatın müddəalarının təmin olunması, Qarabağ iqtisadi rayonunda törədilən genişmiqyaslı təxribatların qarşısının alınması, Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinin tərksilah edilərək ərazilərimizdən çıxarılması, onların hərbi infrastrukturunun zərərsizləşdirilməsi, işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdan dinc əhali, habelə bərpa-quruculuq işlərinə cəlb olunmuş mülki işçilər və hərbi qulluqçularımızın təhlükəsizliyinin təmin olunması və Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunun bərpa edilməsi məqsədilə bölgədə lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə başlanılıb.

