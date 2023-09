​Erməni blogerdən Prezidentə müraciət - "Hamısını həbs edin"

Erməni bloger Karen Şirinyan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o müraciətində qanunsuz xuntanın bütün nümayəndələrinin həbs edilməsini xahiş edib. Bloger bildirib ki, qanunsuz xuntanın nümayəndələri bu günə qədər əhalini məhvə sürükləyiblər.

“Mən Azərbaycan liderindən yalnız bir şey istəyirəm: Qarabağın dəyərsiz “prezidenti” və “nazirləri” həbs edilsin, günahsız insanların irəli getməsinə şərait yaradılsın. Qarabağa vəba və xalqları məhv edənlər lazım deyil” - Erməni bloger Karen Şirinyan qeyd edib.

