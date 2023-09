Yevlaxda Azərbaycanın rəsmi nümayəndələri ilə erməni icmasının görüşü yaxın saatlarda baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, danışıqlarda Azərbaycan tərəfini deputat Ramin Məmmədov təmsil edəcək.

Qeyd edək ki, mart ayında Prezident İlham Əliyev onu Qarabağ bölgəsinin erməni sakinləri ilə təmaslara cavabdeh təyin edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.