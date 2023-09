Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşdi

Sentyabrın 22-24-də Bakıda keçiriləcək cüdo üzrə Böyük Dəbilqə turnirinin püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan idmançılarının da ilk rəqibləri bəlli olub.

60 kq

Balabəy Ağayev - Lukhumi Çkvimiani (Gürcüstan)

Əhməd Yusifov - Jorre Verstraeten (Belçika)

Rövşən Əliyev - Lior Rafailov (İsrail)

Nazir Talıbov - Giorgi Sardalaşvili (Gürcüstan)

66 kq

Qasım Vəlizadə - Antoni De Angelis (Latviya)

Yaşar Nəcəfov - Yermek Amangeldi (Qazaxıstan)

Rəşad Yelkiyev - Lukas Saha (Finlandiya)/Yanislav Gerçev (Bolqarıstan) cütünün qalibi

Ruslan Paşayev - Tal Fliçer (İsrail)

73 kq

Hidayət Heydərov - Askar Narkulov (Qazaxıstan)

Telman Vəliyev - Faye Njie (Qambiya)

Nurlan Osmanov - Dioqo Sesar (Qvineya Bissau)

Rəşid Məmmədəliyev - Benjamin Axus (Fransa)

81 kq

Məmmədrza Hacızadə - Arnaud Areqba (Fransa)/Məhəmməd Rebahi (Qətər) cütünün qalibi

Elcan Şəfiyev - Antonio Espozito (İtaliya)/Hrafn Arnarsson (İslandiya) cütünün qalibi

Zelim Tçkayev - Aleks Barto (Slovakiya)

Məhərrəm İmamverdiyev - Aibol Nussanali (Qazaxıstan)

90 kq

Murad Fətiyev - Srcan Mrvalyeviç (Monteneqro)

Elcan Hacıyev - Aleksandr Sidoruk (İJF)

Əjdər Bağırov - Yermakhan Anuarbekov (Qazaxıstan)

Musa Hüseynli - Yahor Varapayev (İJF)/Aleks Kret (Rumıniya) cütünün qalibi

100 kq

Ruslan Nəsirli - Zlatko Kumriç (Xorvatiya)

Zelim Kotsoyev - Matias Madsen (Danimarka)

+100 kq

İmran Yusifov - Kamzat Saparbayev (Fransa)

Rəşid Məmmədəliyev - Juscelino Nasimento (Braziliya)

Uşangi Kokauri - Karl Stefansson (İslandiya)/Joao Kesarino (Braziliya)

Ramazan Əhmədov - Tamerlan Başayev (İJF)

Qadınlar

48 kq

Ramilə Əliyeva - Marusa Stanqar (Sloveniya)

Şəfəq Həmidova - Meri de Varqas (Çili)

Leyla Əliyeva - Tamar Malca (İsrail)

52 kq

Gültac Məmmədəliyeva - Joana Dioqo (Portuqaliya)

57 kq

Nərgiz Hacıyeva - Timna Nelson Levi (İsrail)

70 kq

Günel Həsənli - Eliza Vroblevska (Polşa)

Südabə Ağayeva - Darya Kramoykina (İJF)

Qeyd edək ki, yarış Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq.

