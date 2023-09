Vətən müharibəsində döyüşdü, son əməliyyatlarda şəhid oldu - FOTO

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri antiterror tədbirləri zamanı Azərbaycan Tibb Universitetinin məzunu, tibb xidməti giziri Seymur Sabir oğlu Şabıyev şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ATU paylaşım edib.

Belə ki, Seymur Şabıyev 16 iyun 1997-ci ildə Cəlilabad rayonunun Mirzəli kəndində anadan olub. 2014-cü ildə Cəlilabad rayon Hacıməmmədli kənd orta məktəbini bitirib. Elə həmin il Azərbaycan Tibb Universitetinə hərbi feldşer ixtisasına qəbul olunub. 2016-cı ildə universiteti bitirərək, hərbi feldşer kimi xidmətə başlayıb.

Qeyd edək ki, o, 44 günlük Vətən müharibəsində də iştirak etmiş və təltif olunub.

Allah rəhmət eləsin!

