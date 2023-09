Avropa Liqası və Konfransiyalar Liqasının ilk turunun əsas nöqtələri

Çempionlar Liqasından sonra, iki ən təxminolunmaz avrokubok - Avropa Liqası və Konfransiyalar Liqası qayıtdı. Bu məqalədə bu turnirlərdə ilk oyun günündə ən maraqli anlara diqqət yetirəcəyik. Mostbet bukmeker şirkəti istifadəçilərinə bütün avrokubok oyunlarına bahis etmək imkanı təqdim edir. Sıradakı turun oyunlarına mühazirədə də bahis edə bilərsiniz. Saytda bir çox slot və onlayn oyunlar da mövcuddur, aralarında mostbet az aviator xüsusilə seçilir.

İngiltərə Premyer Liqası klubları açıq şəkildə gələn mövsümün beşinci biletin Çempionlar Liqasına necə bir klubun öncəki mövsümünə əsasən təyin olunduğunu anlamayıb və çoxsaylı xətalar ediblər.

“Aston Villa” Varşavadakı “Legia”ya qarşı oynadı və 2008/09 mövsümündən bəri avrokuboklarda əsas mərhələdə ilk oyununu itirdi. Unai Emery-nin komandası ilk dəfə 3-cü dəqiqədə gol itirdi, iki dəfə bərabərə qaldı, lakin 51-ci dəqiqədə yenə gol itirdi.

Bu deyil ki, "Lehia" öz anlarını öldürücü şəkildə istifadə etsin - polaklar 5 zərbəni 1,84 xG üçün çəkdilər, ingilislər isə 6 zərbəni 1,09 xG üçün.

Oyun sonrası Emery stadiondakı qəhrəman atmosferin məğlubiyyətin səbəblərindən biri olduğunu qəbul etdi: "Oyun başlamamışdan əvvəl buradakı atmosferi bildik. Onlar oyun üçün necə hazırlaşdıqlarını stadionda nəzərdən keçirdik."

"Aston Villa" estafetası zəif klublara qarşı gözlənilməz nəticələrlə "Brighton" tərəfindən alındı - Avropa kuboklarında debüt edən. Roberto De Zerbi-nin komandası ilk dəfə xəbərdar edildi, penaltıdan cavab verdi, ancaq iki qol daha buraxdı. İngilisləri sadəcə debüt qolları ilə təbrik edə bilərsiniz - her ikisi də Joao Pedro-dan penaltı ilə.

"West Ham" da geri qalmadı - Angelo Ogbonna "Backa-Topola" klubuna bir qol bəxş etdi. Sonra cavab verməyi bacardıqlarına sevinmək olar.

Eyni şəkildə, Premier Liqanın daha möhtəşəm təmsilçisi "Liverpool" da cavab verməli oldu - ilk yarıyı LASK-a 0:1 ilə itirdi. Klopp belə Salaxı buraxmağa məcbur qaldı, rahat hesabı qurmağa.

Bu uğurla İngiltərə klublarının Çempionlar Liqasının kənarda Premier Liqa beşinci xəttini əldə edə bilməz...

"Villarreal" Quique Setién-ni işdən çıxardı və bununla "Almeria"nı La Liga-da qalib gəldi - ancaq kluba böhrana qədər hələ tezdir. Paceta klubun Atinada üç xal əldə etməsinə kömək edə bilmədi.

"Sarı dəlisəl" müdafiəsinə hər iki qolda çox sual var, kluba ümumiyyətlə belə.

Bu Konfrans Liqasının gecəsi həmin dərəcədə üç ölkə üçün tarixi oldu – İslandiya, Bosniya və Herseqovina və Fero Adaları əvvəllər heç vaxt yevrokuboklarının qrup mərhələsində təmsil olunmayıblar. Və bu ölkələrin üç nümayəndəsi - “Breidablik”, “Zrinjski” və “Klaksvik” özlərini göstərdilər.

“Zrinjski” AZ Alkmaarla 0:3'dən geri qayıtdı – bu çox təəccüblü idi. Bosnalıların serbest vuruşdan gözəl golu bu oyunun hökmranıdı.

Digər debütantlara bir az daha az şans gəldi. “Klaksvik” “Slovan”a ilk golu vurdu - Deni Pavlovic uğurla topu daxil etdi. Ancaq qələbəni və ya heç olmasa beraberliyi saxlaya bilmədilər.

“Breidablik” Tel-Aviv “Maccabi”dən üç qol aldı, ancaq iki qolla cavab verməyi bacardı.

Böhranlı “Ajax” və indi, bəlkə də direktorluğu olmayan “Marseille” ən statuslu matçı keçirdilər və bu statusu doğruladılar. 3:3, əlavə vaxtda qırmızı, Pierre-Emerick Aubameyang'ın ikiqatı – bu oyunu təkrar izləmək istəyəcəyiniz bir oyun.

LE'nin son finalistləri “Rangers” “Betis”i qəbul etdilər və onları minimal fərq ilə məğlub etdilər. Abdalla Sima adətən topu qapıya sürüklədi – və fərq yaratdı.

“Brugge” və “Besiktas” beraberliklə başa çatdı – bu beraberliyi Vensan Aboubakar sonunda qazandı. Belçikalılar bu qol üçün şikayət etdilər - Hans Vanaken'in üzünü hücum zamanı sındırdılar.

“Sturm” “Sporting”ə sürpriz yaratmağa cəhd etdi, ancaq portuqallılar ikinci yarım saatda rəqibə üstünlük təşkil edərək 84-cü dəqiqədə qələbəni qazandılar.

Jose Mourinho'nun “Roma”sı “Sheriff” ilə bir az zorlaşdı – Moldova klubu hesabı bərabərləşdirməyi bacardı. Lakin Romelu Lukaku Portuqaliyalıları və Romalıları xilas etdi.

