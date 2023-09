Bellingham - "Qızıl top"un gələcək qalibi

"France Football" ötən mövsüm əsasında "Qızıl top"a namizəd olan bütün futbolçuların siyahısını açıqladı – və onda bir çox maraqlı maddələr var.

Məsələn, 2003-cü ildən bəri Cristiano Ronaldo təltifə namizəd göstərilməyib, siyahıda "MU" üçün 41 nəticəli hərəkat edən və Dünya Çempionatında İngiltərə millisinin ən yaxşı bombardiri olan Marcus Rashford yoxdur, amma 37 yaşlı Modriç üçün yer tapılmışdır.

Lakin, siyahıdakı ən gənc oyuncu – 20 yaşlı Cude Bellingham-a da çox diqqət yetirilir. İngilis Dortmund "Borussia"sında şahane mövsüm keçirib, "Real Madrid"ə köçüb və yeni klubunda özünün Ronaldo kimi start verib. Xüsusilə, debüt Çempionlar Liqasında qələbə qazandırdı və kompensasiya müddətində qol vurdu. Bu oyun Mostbet Azerbaijan müştərilərinin bir çox ordinar və ekspresslərini xilas etdi.

Əgər bu il deyilsə, Bellingham tezliklə "Qızıl top"a namizəd olmayacaq, əslində, mükafatın əsas namizədləri arasında olacaq. Və tamamilə qalib gələ bilər.

Bunun üçün indidən kifayət qədər səbəb var.

"Dortmund" azarkeşləri hələ də Bellinghamın ötən mövsüm Bundesliga son turundakı "Mainz" ilə müsabiqədə oynamamasına çox təəssüf edir. Bu oyun "qara-sarı"lar üçün uzun müddət gözlənilən çempionluğu gətirə bilərdi, amma Edin Terzic'in komandası dağıldı, 2:2 ilə heç-heça oynadı və son dəqiqədə çempionluğu itirdi.

Bu problemi bu oyunda görmək olar idi, lakin Cudenin (xroniki xəstə dəstəsi xəstəliyi) oyunu komandanın bu problemi həll etməsinə mane olurdu.

2022/23 mövsümü Bellinghamı rəsmən dünya sınıfı futbolçu etdi. 19 yaşında o, komandasını təkbaşına çəkdi və çox çətin zamanlarda ona nəticə qazandırdı, bir neçə dəfə onun kapitanı oldu və ancaq çempionat oyunlarında deyil, Çempionlar Liqasında da öz sinifini sübut etdi - turnirin bütün dörd start oyununda qollarla qeydə alındı.

Əlbəttə ki, "Borussia"dən çempionluq qazanmadan getdiyinə çox təəssüf edirik, amma 2023-cü il yayında "Real Madrid"ə keçmək üçün ən yaxşı zaman idi – dünyanın ən yaxşı mərkəzi müdafiəçilərindən biri kimi danışılan gənc futbolçu üçün.

Əgər siz Bellinghemin iştirakı ilə ən azı bir oyun gördüysəniz, mütləq nəzərinizə çarpmışdır ki, o yalnız topu necə bacarıqla və əminliklə idarə edir, həm də həmişə komanda yoldaşları ilə ünsiyyətdədir - o tövsiyələr verir, aktiv jestlərlə ifadə olunur, təşviq edir, qınıyır və ümumiyyətlə, hisslərini ekspresiv şəkildə göstərir. Jud sürekli azarkeşləri energetikləşdirir, onlardan daha çox dəstək istəyir və bu səbəbdən diqqətin mərkəzindədir.

Meydandakı fenomenal bacarıqlarına əlavə olaraq, Bellinghemin başında da tam nizam var. Sadəcə futbol cəhətdən - bu digər futbolçulardan böyük bir üstünlükdür, bu da rahatlıqla hərəkət etməsinə imkan verir. Bir çox böyük futbolçu qalib məntiqliq və lider bacarıqlarını göstərməklə "çıxış edib" - bütün bunlar Judadır, amma məsələn, "Dortmund"da onunla pis şaka oldu.

Avqustun ortalarında xəbər yayıldı ki, "Borussia" soyunma xonası inglislərə üz tutmur - onları Bellinghemin "kapitanlıq bağının istismarından" narahat edirdi. Sport Bild'in məlumatına görə, komanda yoldaşları sevirdilər ki, Jud onları həmişə oyunlardan sonra azarkeşlərə getməyə məcbur edir (hətta başarısızlardan sonra da), onlara həmişə hörmət göstərmir və meydanda açıq-aşkar tənqid edir (yalnız Nico Schulz ilə epizodu xatırlayın).

Əla oyuna və gənclik yaşlarına baxmayaraq lider bacarıqları, Bellinghemə "Qızıl Top" qazanmağa şans verən başqa bir səbəb də var.

Leo Messi və Ronaldo dövründə bir çox futbolçu ən prestijli fərdi mükafata namizəd olub, amma dünya futbolunun protagonistləri öz dövründə şansları yox idi. Argentinian bu il də götürə bilər, amma onun vaxtları, həm də Cristiano'nun zamanları keçir.

Dünya futbolunun yeni ulduzları və gələcək mükafat sahibləri arasında ən çox Erling Holland və Kylian Mbappe adları çəkilir. Lakin, (ən azından hələlik) onları yeni Messi və Ronaldo - hazırda futbolda ümumi dominatorlar kimi adlandırmaq çətindir, buna görə də Bellinghem və digər oyuncular mükafat üçün şans tapa bilərlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.