Hələ də klubsuz qalan üç maraqlı oyunçu

Azad agent olmaq böyük risk və böyük imkanı eyni vaxtda təşkil edir. Bu bazardan heç vaxt qayıda bilmərsən (belə ki, Perişic azad agent statusunda "xristlər"i qopardısa, çox böyük ehtimala görə karyerasını bitirməli olardı), amma bu statusda sentyabr-dəkabr və fevral-may aylarında bir nömrəli seçim ola bilərsiniz.

Bu maddədə işsiz qalan marağa çıxan üç marağa oyuncunu nəzərdən keçirəcəyik.

Yaşı: 30 il

Köln 2018-ci ildə İkinci Bundesliqa'ya düşdüyündə onun əsas ulduzlarının, Horn və Hector'un tək reaksiyası komanda ilə müqavilələrin uzadılması idi. Və bu qiymətin artırılması deyildi: iki alman klubun əsl əfsanələrinə çevrildi, hər biri "keçilər" üçün 300'dən çox matça çıxdı.

Lakin heç nə sonsuz deyil və bu yaz hər ikisi klubu tərk etdi. Hector üçün artıq zaman bitirmişdi, amma Timo keçirilən dövrədə golçunun zirvəsində idi. Lakin - zədələn, qahr olsun onlara. Timonun dizində böyük problemi var, onlar MU, Arsenal və milli komandada tərəqqi etmədi, indi isə Martin Schwabe ilə rəqabəti itirəndən sonra yeni bir klub tapa bilmir.

Ümumiyyətlə, Horn'un karyerası böyük bir tamamlanmamış hissi buraxır. U-15-dən U-23-ə qədər bütün milli komandalardan keçdi, amma Bundesmannschaft üçün heç vaxt oynamadı. Olimpiadada iştirak etdi, lakin yalnız gümüş medal qazandı, və qərarlaşdırıcı cəza Neymar ona döyüb. Hətta "Köln əfsanəsi oldu" antitez "Hector kimi deyil" olmadan imkansızdır. Buna baxmayaraq onun üstünə xrist qoymaq tezdir: mövsümün ərzində golçusu zədələnən ilk Bundesliqa klubu Horn'u ilk alternativlərdən biri kimi nəzərdə tutacaqdır.

By the way, mostbet-az90 saytında bütün istəyənlər Almaniya milli çempionatının oyunlarına bahis edə bilərlər.

Yaşı: 31

Daha 2021-ci ildə Londonun "Arsenal" klubunun futbolçusu idi, ancaq iki il ərzində karyerasını başa vurmağa yaxın futbolçu oldu. Şübhəsiz ki, Şkodran gerçəkdən böyük bir azalmışa (və beləliklə, gənc yaşda çox yüksək qiymətləndirilmişdir), lakin onun perspektivlərinə böyük təsir edən faktor səfhsizlik oldu.

O Şalkeyə keçdiyi zaman bu klub hər hansı birini məhv edə bilərdi. Mustafinin köçmə anında "Kobaltlar" Bundestliqada 30 (!) matçlıq qalib gəlməmə seriyasını yarıda qoydular, və bəlli idi ki, bir müdafiəçi vəziyyəti düzəltə bilməz. Levantedə bir az daha yaxşı idi, lakin bu komanda da düşdü. Mustafi az oynadı, çox xəstələndi, lakin bu klublar karyeranın yenidən canlandırılması üçün ən az uyğun olanlardır.

Şkodranın perspektivləri ilə bağlı ən asan yolu seçmək. O daha əvvəl Sampdoria üçün oynayıb və indi komandanın baş məşqçisi onun namizədliyini nəzərdə tutduğunu gizlətmir: "Şkodran Mustafi bizim imzalaya biləcəyimiz futbolçu ola bilər. Bizim siyahımızda üç və ya dörd adad futbolçu var. Ətrafda müqaviləsi bitmiş çox futbolçu yoxdur. Kimin ən yaxşı fiziki formada olduğunu müəyyən etməyə çalışacağıq. Bu çətin bir məsələdir."

Yaşı: 28

Anvarın karyerası çox tez formalaşdı. O öz vətənində özünü göstərdi, top çempionata getdi, sonra gəlir əldə etmək üçün getdi, sonra evinə qayıtdı - və bütün bu 28 yaşına qədər. Qazanmaq üçün Hollanda millisinə iddia edən bir futbolçu üçün "gəlir" Championship idi: Anvar gücünün zirvəsində Aston Villa'ya keçdi, bu da onun inkişafını əsasən təsirləndirdi.

Anvarın müşkil xarakteri var, bu da sürekli olaraq onun karyerasını zədələyir. 21 yaşında Ajaxla müqaviləni yeniləməkdən imtina edib ikinci komandaya keçdikdən sonra heç bir yerdə qalmamışdır: çox böhranlı Lille, Aston Villa, Everton - özünü göstərmək üçün çətin olan klublar. Lakin PSV-yə Champions League-ə çıxmağa kömək etdi, amma oradan da getdi. Çox maraqli müqavilə: 1 sentyabrə qədər Anvar hətta bir çempionat matçında oynamışdır.

Ümumilikdə, El-Qazi indi Ajaxın ikinci komandasında formanı saxlayır (bu arada, amsterdamlılara qəzəb saxlamadıqları üçün böyük hörmət). Bir vaxtlar Manchester United'ın bu kənar hücumçu ilə marağının olduğuna dair şayiələr var idi, lakin bu, kimi görünür, əsassızdır. Premier Liqanın geridə qalan futbolçularını çəkmək həddən artıq idi. Bu Marokolu futbolçu, elbəttə, karyerasını başa vurmağa və ümumilikdə itilməyəcək: Yaxın Şərqdə futbol belə futbolçular üçün xüsusən yaranıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.