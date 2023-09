Üç ulduz futbolçu mövsümü azad agent kimi başlayıb

Ərəbistanın Səudiyyə klublarının transfer bazarındakı inanılmaz fəallığı və bəzi icracılara cömərt təklifləri nəzərə alsaq, hələ də mövcud müqavilələri olmayan ulduz futbolçuların qaldığına çox təəccüblüdür. Bu məqalədə belə üçünü xatırlayacağıq.

Yaş: 35

Dünya çempionu, doqquzqat Almaniya çempionu - və bütün bu titulların əldə edilməsində ən vacib şəxs. Onun qardaşı hər il komandalarını dəyişən və heç vaxt gözləntiləri doğrultmayan futbol turistinə oxşaysa, Jerome keyfiyyət zəmanəti idi.

Boateng ötən dəfə də sona qədər gözlədi: bütün yay variantları seçdi və yalnız 1 sentyabrda ona tələb edənlər arasında ən yaxşı olan Lyon ilə müqavilə imzaladı.

Lakin zaman keçir və eyni strategiya başqa nəticələrə gətirə bilər. Boateng ötən mövsüm Lyon üçün də, artıq səviyyə göstəricisi olmayan üçün tez-tez oynamadı. İndi o Bayern'dən sonrakı 32 yaşında "işsizlikdən" daha uzun müddət qalıb.

Lakin Jerome hələ də Lyon'dan sonra sadəcə başa çatmaq üçün çox elit sinif bir oyuncudur. Məncə, bir nöqtədə Boateng'in tələbləri ona maraqli olan klub səviyyəsinə düşəcəkdir. Son şansda (vurğulayıram: son şans!) onu yetişdirən Hertha-ya qayıdacaq - tıpkı qardaşı kimi. Bu, Jerome və Kevin-Prince'in birlikdə oynadığı yeganə komandadır - 2010 DÇ-də olduqları kimi milli komandada bir-birinə qarşı oynayırlar. Lakin indi Hertha-da hər şey belə pisdir ki, baş məşqçi üç oğlunu başlanğıc heyətə göndərir.

Yaş: 32

28 yaşadək Azar, XXI əsr futbolunda necə effektiv oyunçu olmağa və komandalar üçün xüsusi xidmətlər göstərməyə nümunə ola bilər. Eden həm qol vururdu, həm də qol pasları verirdi və həmkarları üçün yer azad edirdi - ümumiyyətlə, komandasının qələbəsi üçün ideal oyunçu idi. Edenin Çelsi və İngiltərə Premyer Liqasının əfsanəsi olduğunu deməmək üçün ikiüz olmalısan.

28 yaşından sonra Azar, karyeranı necə məhv edə biləcəyinizi göstərmək üçün bir nümunə ola bilər. Edende bir müddət üçün oyuna marağını itirdiyini hiss edirsiniz - başqa bir şəkildə belə bir inqilabı izah etmək mümkün deyil. Əgər Ançelotti sənin yanına yanaşa bilməsə, problemi tanımağa vaxtıdır.

Əlbəttə, Azarın müsabiqə mövsümündə şərtləri Augsburg və ya Alavestən imzaladığını təsəvvür etmək çox çətindir. Edenin belə Belçikada klub tapmadığı faktı çox pisdir; O Saud Ərəbistanında heç kimlə imzalanmadıqda, o, peşəkar səviyyədə təlim almağa bacarığına şübhə salır.

Yaş: 33

MЮ-da mövsümün ən yaxşı oyunçusu mükafatını dörd dəfə qazanmışdır (heç kim ondan çox qazanmayıb). Üç il əvvəl İngiltərə liqasının ən yüksək maaşlı oyunçusu idi. Son mövsümün qızıl dəli əlcəyi. Bu və digər bir çox titullar de Xeanın sentyabr ortasında işsiz qalmaq statusundan yayınmasına kömək edə bilməz.

De Xea vəziyyəti belə unikal bir vəziyyətdir ki, onu yalnız loqik argumentlərlə izah etmək mümkün deyil. Bəli, son dövrlərdə çox düşmüşdür - amma Mendinin dünyanın bütün pulunu əldə etməsinə mane olmadı, hətta Əl-Əxli Çelsiye ödəməli oldu. O, Mançesterdə bir nömrəli mövqedə uyğun gələ bilər - amma o, bir əfsanə ilə təhqir olunmağa və de Xea maaşın azalmasına razılaşdıqdan sonra dərhal daha azını təklif etməyə (və nəticədə Altay Bayındırı imzalamaya) belə pis deyil. O, Tuhelin onun Bavariyaya keçidinə veto qoymasını xahiş edə bilər, amma nə üçün heç bir yerdə keçmiyor?

Davudun xarakterinə çox uyğundur ki, o, yarı vəziyyətdə donub qalır: ne Saud Ərəbistanında, ne Yünaytəddə, ne İspaniyada, ne Bavariyada. Heç yerdə. O, bankda oturmaq üçün kifayət qədər yaşlı deyil, kimi Nottinqem Forrest ilə müqavilə imzalamağa belə zəif deyil və bəlkə də ona maliyyə faktoru maraqlı deyil ki, "Əl-" də çıxıb gedə.

