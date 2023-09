"Ən təhlükəli erməni Qarabağda qalan ermənidir" - Fazil Mustafa

"Bəzi dostlarımızın, vətəndaşlarımızın narahatçılığını anlayıram. Yazırlar ki, ermənilər bu cür kütləvi köç edirlərsə, bunun gerisi çox təhlükəli planın tərkib hissəsi ola bilər. Fikrimcə, bu cür narahatçılğa hansısa əsas yoxdur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri millət vəkili Fazil Mustafa "Facebook" hesabında yazıb. O qeyd edib ki, bizim üçün ən təhlükəli erməni məhz Qarabağda qalan ermənidir.

"Öz siyasi təhlükəsizliyimiz üçün onların Qarabağda məhz Azərbaycan vətəndaşı olaraq rahat yaşamalarına anlayışla yanaşmalıyıq. Artıq bizə ancaq bu ermənilərin üzərindən hansısa təzyiqin olması mümkündür. Ermənistan hüdudlarına keçən ermənilərdən bizə qarşı hansısa yeni layihə cızmaları inandırıcı deyil. Əlbəttə, bu qədər itkiləri var, idealları, arzuları məhv olub, ağlayacaqlar, sızlayacaqlar, soyqırımdan, etnik təmizləmədən dəm vuracaqlar. Ancaq bunu artıq Ermənistan vətəndaşları statusunda edəcəklər.

Digər tərəfdən bu ermənilər öz nifrət və qəzəbini bizdən çox, öz hökumətlərinə və fərqli hesab etdikləri yerli ermənilərə yönəldəcəklər. "Bizi niyə qorumadınız?" deyə onları ittiham edəcəklər. Yerli ermənilərin də cavabı bu olacaq ki, "sizə görə illərdir biz də adam kimi yaşaya bilmirik!" Bu isə cəmiyyət içi qarşıdurmanı daha da kəskinləşdirəcək. Yəni bu qədər vəziyyət bəsitdir".

Millət vəkili hesab edir ki, Qərb ölkələri təsəlli üçün onların sıxıntısına dair qərarlar çıxara bilər, geri dönüşə onları təşviq edə bilər, ancaq artıq bu geri qayıdışın Azərbaycan tərəfindən bir aydın cavabı olacaq:

"Nə fərqi var adam indi, yaxud da 35 il öncə yaşadığı evi tərk etsin, gəlin qarşılıqlı qayıdışı gerçəkləşdirək. İlk öncə 1988-ci ildə maşınsız, mülksüz, sənədsiz qovduğunuz azərbaycanlıları geri qaytaraq. Sizinkiləri biz maşınlar, mülklə, həm də könüllü yola salmışıq, rahatca müsahibə verərək özləri də bu faktı təsdiqləyiblər. Yəni hər sualın sərbəst və sərrast veriləcək bir cavabı var. O halda təhlükə haradadır və kimlər yarada bilər?. Duyğularına nəzarət edə bilməyən, özündə qalib xarakterini formalaşdırmayan birilərinin mətbuatda, diplomatiyada, orqanlarda, qalıb yaşamaq istəyən ermənilərlə münasibətlərdə, sosial şəbəkələrdə, buraxdığı səhvlər, etdiyi çağırışlar, paylaşdığı materiallar təhlükə mənbəyi ola bilər. Rəşadətli, müzəffər ordusu olan bir xalq indi də düşmənlərə əleyhimizə istifadə etmək üçün əsas verməyən məsuliyyətli bir xalq kimi tarixi missiyasını yerinə yetirməlidir",- deyə Fazil Mustafa fikrini yekunlaşdırıb.

