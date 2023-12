Yeni ildə köhnə ənənə...

Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, hər il olduğu kimi bu il də bayramda bəzi məhsulların və xidmətlərin qiymətinin qalxması gözlənilir.

Ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarında qiymət artımı nə qədər ola bilər?

Mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik:

