Xankəndi şəhər stadionunda təmir-bərpa işləri yekunlaşmaq üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, təmirdən sonra stadionun girişində “Xankəndi şəhər stadionu” yazısı yerləşdirilib. Bundan başqa tribunalar mavi rəngə boyanıb.

Əsas tribunadan sol tərəfdəki orturacaqlarda “Qarabağ Azərbaycandır!”, sağ tərəfdə isə “Xankəndi” sözləri yazılıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan kuboku çərçivəsində “Qarabağ” - MOİK matçının məhz bu stadionda keçirilməsi gözlənilir. Oyun dekabrın 21-də keçiriləcək.

