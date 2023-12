Sabirabadda 12 yaşlı qızla nişanlanan 32 yaşlı kişi danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kərim adlı şəxs azyaşlı qızla nişanlandığı üçün peşman olduğunu bildirib: “İki ildir o ailəni tanıyıram. Daha sonra anama dedim və üzük apardıq. Böyük nişan olmayıb”.

