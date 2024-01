Xəbər verdiyimiz kimi, S.Bəhlulzadə adına Mədəniyyət Mərkəzində Əməkdar artist Aygün Bəylərlə vida mərasimi keçirilir.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, mərasimdə Fövqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərovun xanımı Ruhəngiz Heydərova da iştirak edib.

Qeyd edək ki, Aygün Bəylər Suraxanı qəbiristanlığında torpağa tapşırılacaq.

Foto: İlqam Cəbiyev

