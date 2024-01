İlham Əliyevlə müsahibədə bu telekanallar iştirak etdi - SİYAHI

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 10-da yerli televiziya kanallarına müsahibə verib.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevlə müsahibədə 6 yerli telekanalın təmsilçisi iştirak edib.

Bunlar Azərbaycan Televiziyası (AzTV), Real TV, İctimai Televiziya, Xəzər TV, ARB TV, CBC TV-dir.

İki telekanalı onların rəhbərləri təmsil edib – AzTV-nin sədri Rövşən Məmmədov və Real TV-nin direktoru Mirşahin Ağayev müsahibədə özləri iştirak ediblər. Digər telekanallar müsahibədə əməkdaşlar səviyyəsində təmsil olunub. İctimai Televiziyadan müsahibədə Xəbərlər Departamentinin direktoru Fikrət Doluxanov, Xəzər TV-dən xəbər aparıcısı Günel Qədimova iştirak edib.

Qeyd edək ki, “Space” TV və ATV Prezident İlham Əliyevlə müsahibəyə dəvət olunmayıb.

