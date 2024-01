Paytaxtın 7-ci mikrorayon ərazisində güclü partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Binəqədi rayonu, Abay Kunanbayev küçəsində yerləşən mebel sexində yanğın başlayıb.

Məlumata görə, hadisə bir neçə dəqiqə öncə baş verib.

Məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.