Sumqayıt Texniki Kollecin yataqxanasında güclü yanğın başlayıb.

Mətbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə şəhərin 22-ci məhəlləsindəki yataqxanada baş verib. Yanğın yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin briqadaları cəlb edilib.

***

Sumqayıt şəhəri, 22-ci məhəllədə yerləşən yataqxana binasında yanğınla əlaqədar polis əməkdaşları əraziyə cəlb edilib.

DİN-in mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, ərazi mühafizəyə götürülməklə təhlükəsizlik tədbirləri görülür.

