Azərbaycanda 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub.

Bu barədə Metbuat.az-a AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib.

Mərkəzin verilənlərinə əsasən, seysmohadisə Bakı vaxtı ilə saat 22:05-də qeydə alınıb.

