İrəvanda məhşur sayt rəhbərinin avtomobili yandırıldı - VİDEO

Metbuat.az erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, İrəvanda NewsPress.am saytının rəhbəri Arianna Hovsepyanın avtomobili yandırılıb.

Məlumatına görə, hadisə gu gün gecə saat 01:15 radələrində baş verib. Xilasetmə Xidmətinə Parpetsi küçəsində avtomobilin yanması barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə xilasedicilər cəlb olunub. Onlar çatmamış ev sahibi və digər vətəndaşlar yanğını söndürməyə çalışıblar.

Avtomobilin NewsPress.am saytının rəhbəri Arianna Hovsepyana məxsus olduğu məlum olub.

İlkin məlumata görə, avtomobilin markası “Range Rover Sport"-dur.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

