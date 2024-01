Xəbər verdiyimiz kimi, Biləsuvar şəhərində yerləşən Mübariz İbrahimov adına liseyin 9-cu sinif şagirdi Nuray Əmirli vəfat edib.

O, leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Onun ilik nəqli üçün 70 min dollar (120 min manat) məbləğ lazım idi. Telekanallardan birində keçirilən yardım kampaniyası keçirilərək 500 min manat toplanmışdı.

Metbuat.az milli.az-a istinadən onun rəqs görüntülərini təqdim edir:

