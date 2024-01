Azərbaycanda şagirdin xəstəlikdən öldüyü barədə yayılan xəbərlərlə bağlı anası açıqlama verib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Biləsuvar şəhərində yerləşən Mübariz İbrahimov adına liseyin doqquzuncu sinif şagirdi Nuray Əmirlinin anası qızının ölmədiyini və əməliyyat olduğunu bildirib:

“Nuray yaxşıdır, müalicələr davam edir, əməliyyat uğurlu keçib”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.