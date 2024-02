“Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası” (ASA) İctimai Birliyinin Tədris Mərkəzinə yeni direktor təyin olunub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifə Pərviz Quliyevə həvalə edilib.

O, vaxtilə uzun illər sığorta sektorunda çalışıb, bundan əvvəl isə “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin Təlim Mərkəzinin direktoru olub, yeni vəzifəsində Aygün Mahmudovanı əvəz edib.

