İşğaldan azad edilmiş Xocalıda təmir-bərpa işləri davam edir.

Metbuat.az bildirir ki, memar Elnur Abdullayev Xocalıda 283 evdə əsaslı təmir-bərpa işlərinin aparıldığını deyib:

"Bununla yanaşı, Xocalı şəhərinin bütün kommunikasiya xətləri, içməli su, rabitə, kanalizasiya, elektrik və digər daşıyıcı magistral xətlər bitmək üzrədir.

Artıq ev birləşmələri işlərinə start verilib. Eyni zamanda Xocalı şəhərinin məişət tullantılarından təmizlənməsi prosesi aparılır".

Ətraflı İTV-nin süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.